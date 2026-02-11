Lucía Feijoo Viera

Rufián, al bloque de izquierda en el Congreso: "O hablamos entre nosotros y nosotras o nos vamos al carajo"

El portavoz de ERC en el Congreso ha comenzado su turno de réplica criticando las intervenciones de Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal. Al primero le ha recriminado que criticase al presidente del Gobierno por no asistir al funeral por las víctimas de Adamuz. "Usted dice que un presidente decente se presentaría la funeral de las víctimas... hombre, si me invitan, ¿no?, hombre porque si te presentas contra el criterio de las víctimas, no eres un buen presidente, ni siquiera una buena persona... eres un psicópata" ha dicho.