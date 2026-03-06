Lucía Feijoo Viera

Mañueco rechaza estrechar la mano a Martínez: “No voy a pactar con el sanchismo”

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha rechazado este jueves estrechar la mano que le ha tendido el candidato del PSOE, Carlos Martínez, para que gobierne la lista más votada en las elecciones del próximo 15 de marzo mientras que el candidato de Vox, Carlos Pollán, ha aclarado que hasta que no pase esa fecha los de Santiago Abascal no tienen "nada que decir".