Lucía Feijoo Viera

Montero se despide de Moncloa ante las elecciones andaluzas y Elma Saiz la define como “un referente”

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha despedido este martes de sus compañeros de gabinete en la que ha sido su última reunión del Consejo de Ministros, ya que dejará el Ejecutivo en los próximos días para encabezar la candidatura del PSOE en las elecciones andaluzas del 17 de mayo. No hay fecha para su salida del Gobierno, pero su despedida revela que será antes del próximo martes 31 de marzo, cuando volverá a reunirse en Moncloa el Consejo de Ministros. La ministra portavoz, Elma Saiz, ha explicado que ha sido un Consejo de Ministros "emotivo" y ha elogiado a Montero por ser un "referente". Más información