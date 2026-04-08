Lucía Feijoo Viera

Un alto cargo de Adif señala la “altivez y soberbia” de Jésica Rodríguez

La sesión vespertina del segundo día de juicio contra el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García se ha dividido entre las dos mujeres a las que el expolítico socialista presuntamente "enchufó" en empresas públicas. El que era subdirector de gestión administrativa de Adif y actuaba como contacto con Ineco y Tragsatec en los proyectos para los que supuestamente trabajaba Jésica Rodríguez, ha declarado en el Tribunal Supremo que la entonces presidenta de la compañía de infraestructuras ferroviarias, Isabel Pardo de Vera, le comunicó que trasladara que el ministro había dicho que "no se molestara" a la entonces pareja de Ábalos. A continuación ha añadido que él mismo telefoneó a la propia Rodríguez para pedirle su currículum; esa conversación le permitió comprobar "qué carácter tenía la señora Jésica". Por si ello no fuera suficientemente explícito ha incluido los calificativos de "altivez y soberbia" a la hora de definirla, dado que debió dar muestras de que no le podía atender. Él optó por enviarle un correo electrónico para que a la vuelta le adjuntara el currículum. Más información