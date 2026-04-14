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Urtasun firma la resolución que permite solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco

El Ministerio de Cultura da el paso definitivo en el proceso administrativo para la disolución de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF). El ministro Ernest Urtasun ha firmado este martes la resolución que permite a la Abogacía del Estado llevar el caso ante los tribunales, tras concluir que la entidad vulnera la Ley de Memoria Democrática. El ministro asegura que todos los informes coinciden en que la fundación no cumple fines de interés general y desarrolla actividades y difunde mensajes que suponen "menosprecio y humillación a las víctimas", vulnerando directamente su derecho a "la verdad, a la justicia y a la reparación", dijo Urtasun. Más información