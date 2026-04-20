Sara Fernández

Dos camiones arden en un accidente en la A-3 y obligan a cortar la vía en Honrubia (Cuenca)

Un accidente entre dos camiones en la autovía A-3, a la altura de Honrubia, en la provincia de Cuenca, ha provocado el incendio de ambos vehículos y el corte total de la vía en sentido Madrid. El suceso, registrado en el punto kilométrico 170, está causando importantes problemas de tráfico, con más de dos kilómetros de retenciones. Según fuentes de tráfico, los vehículos están siendo desviados por la carretera N-3, con salida en el kilómetro 175 hacia Cañada Juncosa como ruta alternativa. La Dirección General de Tráfico recomienda evitar la zona y extremar la precaución. La densa columna de humo generada por el incendio también está afectando a la circulación en sentido Valencia, donde la visibilidad se ha visto reducida de forma significativa. De acuerdo con las primeras informaciones, los conductores de los camiones implicados habrían resultado heridos, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado. Efectivos de emergencia trabajan en la zona para controlar el fuego y restablecer la circulación lo antes posible.