Lucía Feijoo Viera

Sánchez defiende la intervención del mercado de la vivienda por ser fuente de “injusticia y malestar”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aprovechado hoy su intervención en el foro Bloomberg CityLab 2026, para defender la necesidad de intervenir en el mercado de la vivienda por la gran crisis habitacional que afecta a toda Europa. Sánchez ha asegurado que el acceso a la vivienda es una “fuente de injusticia y malestar” ante el que se debe actuar. “Donde se actúa, donde se interviene en el mercado, hay resultados y donde no, el problema se agrava”, ha subrayado. También ha defendido la necesidad de que las ciudades, sean lugares de acogida para los migrantes que llegan a nuestro país. “Son nuestros vecinos y reconociéndoles esos derechos y obligaciones estamos favoreciendo su integración y fortalecer a nuestras sociedades. ciudades deben abandonar el proceso de normalización y abrazo a la diversidad…porque son las primeras en enriquecerse y beneficiarse de esa integración de la diversidad”, ha dicho Sánchez.