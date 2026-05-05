Sara Fernández

Javier Moll: "El verdadero valor se mide en quien da un paso al frente cuando es necesario"

El discurso del presidente de Prensa Ibérica, Javier Moll, colocó la vocación de servicio en el centro del homenaje que los Premios Valor y Servicio rinde a profesionales sobresalientes de las Fuerzas Armadas y los Cuerpos de Seguridad del Estado: “Hoy nos reunimos para premiar a algunos en el convencimiento de que son todos los que están, pero no están todos los que son. Queremos subrayar el significado profundo que tiene el servicio a los demás, y destacar a aquellos que han hecho de ese principio el eje de su vida”.