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Anticorrupción descarta que Pedro Sánchez sea "el número 1" y defiende que Ábalos encabeza la organización criminal

Anticorrupción descarta que Pedro Sánchez sea "el número 1" y defiende que Ábalos encabeza la organización criminal

Lucía Feijoo Viera

Anticorrupción descarta que Pedro Sánchez sea "el número 1" y defiende que Ábalos encabeza la organización criminal

Lucía Feijoo Viera

PI STUDIO

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El fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón inició la exposición de sus conclusiones definitivas en lo que se espera que sea la última sesión del juicio contra el exministro José Luis Ábalos rechazando uno de los planteamientos principales expuestos durante su declaración por otro de los acusados, el comisionista Víctor de Aldama. Según Luzón, "no se trata de establecer quién era el número 1 o 2 de la presunta "organización criminal" que se juzga en este caso, y "desde luego no era el número 1 el presidente del Gobierno", Pedro Sánchez.

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