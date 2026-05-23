Un café en las alturas: Pilar Jurado / PI STUDIO

Un café en las alturas: Pilar Jurado

Tras la entrevista la semana pasada con la directora de ‘El Correo de Andalucía’, Isabel Morillo, para analizar las elecciones andaluzas, llega el turno este sábado en Un café en las alturas para la soprano Pilar Jurado. Soprano, compositora y directora de orquesta, esta cantante madrileña es una de las voces más reconocidas de la música española contemporánea. En la entrevista Pilar Jurado habla de su pasión por la música desde su niñez, reflexiona sobre la zarzuela como un género injustamente minusvalorado que conecta con las esencias de nuestra cultura y rememora algunos de los hitos que han jalonado su exitosa trayectoria.