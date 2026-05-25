LUCÍA FEIJOO VIERA / FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

Pedro Sánchez anuncia un plan de 9.000 millones de euros para rehabilitar viviendas y promover el transporte sostenible

Europa se ha propuesto recortar un 55% sus emisiones para 2030. Para ello, los países miembros deberán desplegar en este periodo un paquete de medidas para acelerar la descarbonizar sus economías. Según ha anunciado este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, España quiere emprender este camino con la mirada puesta en la clase trabajadora, los hogares más vulnerables, las pymes y todos aquellos grupos sociales que, hoy por hoy, destacan como los más afectados por los impactos climáticos. Frente a ello, el Gobierno ha propuesto desplegar un "plan social para el clima" dotado de hasta 9.000 millones de euros para acelerar la rehabilitación de hogares vulnerables y para promover la movilidad sostenible. "El coste de la transición ecológica no puede llegar a quienes menos tienen. La revolución verde debe ser una oportunidad para todos", ha defendido Sánchez. Más información