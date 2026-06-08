Lucía Feijoo Viera

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Sánchez regala al Papa un bonsai de olivo español como símbolo de paz y diálogo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha regalado al papa un bonsai de olivo español, con el que ha querido destacar el papel de este árbol en la historia de España y su simbolismo universal de paz y diálogo, valores que considera que comparten España y el Vaticano. Sánchez ha obsequiado al papa con este bonsai en la reunión de unos veinte minutos que ambos han mantenido en la Nunciatura Apostólica con motivo de la visita que el pontífice realiza a España. El ejemplar que ha regalado el jefe del Ejecutivo a León XIV tiene 13 años y, según el Gobierno, busca reflejar el papel del olivo, que lleva siglos enraizado en la historia, la cultura y la economía de España. Más información