Lucía Feijoo Viera

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Así ha sido el sexto día del viaje del Papa León XIV por España

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

Nervios, emoción, alguna lágrima y muchísima alegría. El contador que se inició hace ya cinco meses llegó a cero. Canarias vivió hoy un día histórico con la visita del papa León XIV a Gran Canaria. El 11 de junio de 2026 ya es una fecha marcada en el calendario. Una cita que se completa mañana en Tenerife con la última parada del viaje del santo padre a España y cumple así con el sueño de su antecesor, el papa Francisco, que en múltiples ocasiones expresó su deseo de visitar el Archipiélago para visibilizar la crisis migratoria en las Islas Canarias. León XIV recogió ese testigo desde que ocupó el puesto en mayo del año pasado y lo materializó hoy en una jornada que estuvo cargada de emoción y marcada por un mensaje de esperanza y defensa de la humanidad y la dignidad. Pero también lleno de crítica hacia las instituciones europeas que han dado la espalda al fenómeno.