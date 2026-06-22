Lucía Feijoo Viera

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Feijóo pide a Sánchez que asuma sus "responsabilidades políticas" por Ábalos y dimita

Lucía Feijoo Viera PI STUDIO

El presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, compareció este lunes en la sede de su formación en la calle Génova tras conocerse la condena a 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos por el caso mascarillas. El líder de la oposición fue tajante: "La verdad es que nunca pensé que iba a realizar una rueda de prensa después de una sentencia de este alcance, pero la democracia española está en una situación límite".