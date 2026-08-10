Lucía Feijoo Viera

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Óscar López tacha de "caradura moral" a Ayuso por la venta del ático

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha comparecido hoy ante los medios de comunicación para hacer balance de las consultas ciudadanas en los primeros seis meses del año al servicio 017 'Tu ayuda en ciberseguridad' del Instituto Nacional de Ciberseguridad, y ha sido preguntado por el ático. "La señora Ayuso lo único que está demostrando es mucha caradura y, desde luego, mucha falsedad", ha asegurado el ministro, quien ha agregado que "no han parado de mentir y de cambiar de versión", algo que es "incompatible" con ser presidenta de la Comunidad de Madrid.