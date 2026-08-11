Lucía Feijoo Viera

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El incendio en Huesca afecta ya a 4.000 hectáreas y obliga a evacuar ocho pueblos

Un incendio forestal, declarado al mediodía de este pasado lunes en la provincia de Huesca, en el término municipal de Las Peñas de Riglos, ha afectado ya a más de 4.000 hectáreas tras avanzar durante la madrugada pese al amplio dispositivo de extinción desplegado en la zonas. La progresión de las llamas ha obligado a desalojar de manera preventiva cinco municipios. Se trata de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero y Arbués, que suman en total 170 vecinos, trasladados a Ayerbe y Jaca. A las 11 de la mañana se han dado la orden de evacuar Bailo, Alastuey y Larués. Más información