Lucía Feijoo Viera

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El presidente de Ceuta reclama que se suspenda el derecho al asilo a los migrantes en casos de "invasión"

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, compareció este viernes junto al presidente del Senado, Pedro Rollán, dos semanas después de la avalancha migratoria que ha puesto en jaque a la localidad y que ambos calificaron de "invasión". Los dos mandatarios del Partido Popular (PP) coincidieron en reclamar tanto una devolución inmediata de los miles de migrantes que permanecen en territorio ceutí como un "nuevo marco normativo" que permita responder de forma automática ante entradas masivas de migrantes por la frontera como la de finales de julio. Más información