Atlas News

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Rego: "Ceuta no puede cargar sola con este peso"

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido durante su comparecencia ante la Comisión de Juventud e Infancia en el Congreso de los Diputados que garantizar la protección de los menores migrantes no acompañados no es una deficiencia burocrática, sino "una conquista democrática" que diferencia al Estado de derecho de una autocracia. Rego ha subrayado que un Estado no puede limitar su actuación a expulsar de forma automática a los menores sin atender ni escuchar a su situación individualizada. Más información