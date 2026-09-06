Lucía Feijoo Viera

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Cientos de personas se manifiestan en Ceuta para exigir más seguridad ante el inicio del curso escolar

Alrededor de 500 personas se han manifestado este domingo en Ceuta contra la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma desde el 30 de julio y para pedir "medidas reales, soluciones y expulsión", así como para exigir que se garantice la seguridad y los derechos de los menores ceutíes de cara al inicio del curso escolar. En concreto, los manifestantes, ataviados con banderas de España y de Ceuta y bajo los lema 'pedimos soluciones y expulsión' y 'por los niños de Ceuta', han pedido la dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, así como que se garantice la seguridad en colegios para que los menores puedan volver a los centros educativos esta semana. Los concentrados han lanzado proclamas como "invasores, expulsión" o "Delegado dimisión", al margen de otras como "nuestros niños quieren libertad".