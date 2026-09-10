Lucía Feijoo Viera

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Marlaska, sobre Ceuta: “Me reafirmo y lo afirma el CNI. No hubo ninguna alerta de entrada irregular masiva”

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reiterado este jueves, al ser preguntado por la documentación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) previa a la entrada masiva de migrantes en Ceuta, que no hubo "ninguna alerta" en los términos en que esta se produjo los días 30 y 31 de julio. "Lo he dicho desde el principio, en todas mis manifestaciones y comparecencias y con otros representantes del Gobierno, no hubo ninguna alerta referente a ninguna entrada irregular masiva en los términos que se produjo el 30 y 31 de julio", ha recalcado el titular de Interior en la inauguración de la nueva comisaría de Policía Nacional en Andújar (Jaén). Más información