Lucía Feijoo Viera

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Ayuso exhibe su "orgullo" por el éxito de la Fórmula 1 en Madrid y critica la ausencia del Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su satisfacción por el desarrollo del Gran Premio de España de Fórmula 1, destacando que el evento ha mostrado la imagen de una ciudad acogedora, bien organizada y con grandes servicios públicos. Asimismo, ha señalado la importancia de contar con el respaldo de marcas e instituciones internacionales para proyectar la imagen del país en el exterior. Durante su intervención ante los medios, Díaz Ayuso ha criticado la falta de presencia del Gobierno central en la cita deportiva, afeando que ningún representante de los ministerios acudiera al evento. Al ser preguntada por las declaraciones vertidas sobre el trazado, la presidenta autonómica ha ironizado sobre los conocimientos técnicos en la materia y ha defendido el trabajo realizado para albergar la competición.