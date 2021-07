El seleccionador español Luis Enrique ha pasado por sala de prensa tras conseguir la clasificación para semifinales. España apeó a Suiza tras un partido complicado y una sufrida prórroga. El empate a uno contra el combinado helvético nos abocó a una tanda de penaltis protagonizada por Unai Simón, que paró dos, y Mikel Oyarzabal que transformó el definitivo."Ha sido la tanda de penaltis más tranquila de mi vida, porque tenía que ser lo que fuera y ya no había marcha atrás", ha dicho el asturiano. Respecto del héroe de la Roja, Simón, Luis Enrique no ha escatimado elogios. "Con él estaba muy tranquilo. Unai es un especialista. Le he dicho que hiciera lo que quisiera, que les metiera presión, que se moviera... El mérito y la habilidad la tiene él. Tenía la tranquilidad absoluta de que independientemente de lo que sucediera la selección para mí ha estado de sobresaliente", ha explicado.