Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan tras 22 años de matrimonio

Carlos Latre y Yolanda Marcos han decidido poner fin a su matrimonio después de 22 años casados. La pareja habría tomado la decisión de emprender caminos separados este verano, según ha adelantado este miércoles la revista Semana, que apunta a que la ruptura se ha producido de manera cordial.

El humorista y la periodista mantienen una buena relación pese al final de su vínculo sentimental y continuarán unidos profesionalmente. Yolanda sigue vinculada a la carrera de Latre y ambos comparten una productora audiovisual, por lo que la separación no supondrá, al menos por el momento, el final de sus proyectos conjuntos.

La pareja ha preferido mantener en la intimidad los motivos de la ruptura y ninguno de los dos ha realizado declaraciones públicas al respecto. Según la información publicada por Semana, Latre ya se habría instalado en una nueva vivienda en Madrid.

Una relación que comenzó en la radio

La historia de Carlos Latre y Yolanda Marcos comenzó a finales de los años 90, cuando ambos trabajaban en Radio España. El humorista daba entonces sus primeros pasos profesionales mientras Marcos ejercía como jefa de informativos de la emisora.

Tras varios años de relación, se casaron en junio de 2004 y dos años después nació su hija, Candela, que actualmente tiene 20 años.

Su relación personal ha estado además estrechamente ligada al terreno profesional. Yolanda ha participado durante años en la gestión de los proyectos del humorista y ambos llegaron a poner en marcha una productora que continúan dirigiendo.

Una primera separación en 2015

No es la primera vez que la pareja atraviesa una ruptura. En 2015 decidieron separarse temporalmente después de una importante crisis matrimonial. Permanecieron alrededor de dos años distanciados antes de retomar su relación.

Carlos Latre habló posteriormente de aquella etapa en Viajando con Chester, donde explicó que necesitaba afrontar un proceso personal después de haber pasado buena parte de su crecimiento profesional y vital en pareja. «No sabía ser yo», reconoció entonces el humorista.

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La reconciliación les permitió continuar juntos durante casi una década más. Sin embargo, la decisión conocida ahora apunta a tener un carácter definitivo. Pese a ello, ambos quieren preservar la cordialidad y el respeto después de más de dos décadas de matrimonio y mantener los lazos familiares y profesionales que todavía comparten.