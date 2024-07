Nicolás Maduro ha proclamado personalmente su reelección como presidente de Venezuela, tras los primeros resultados de la Autoridad Electoral Venezolana, y permanecerá seis años más en el poder, en el que lleva desde 2013. Simpatizantes del oficialismo se congregaron frente al palacio presidencial de Miraflores donde había un ambiente festivo antes incluso de conocerse los resultados. En su discurso triunfal, Maduro ha pedido "respeto a la voluntad popular", tras las primeras reacciones de la oposición y de algunos mandatarios internacionales. "No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela", expresó el gobernante al exigir respeto a la Constitución, a los poderes públicos y a la "voluntad popular".