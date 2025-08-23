El actor Gary Oldman ha inmortalizado este viernes sus manos y sus pies en una ceremonia en el Teatro Chino de Hollywood, uniéndose así a una tradición que homenajea a las figuras más influyentes de la industria cinematográfica. El ganador del Oscar se ha mostrado agradecido a sus 67 años por este reconocimiento y ha embadurnado felizmente sus manos y sus pies en cemento, creando así una réplica para la posteridad, junto a leyendas como Marilyn Monroe.