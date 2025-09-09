Las cámaras de seguridad de la zona, han captado el momento en el que el autobús de México en el que han muerto 10 pasajeros, fue arrollado por un tren de mercancías en un paso a nivel en Atlacomulco (México). Decenas de personas han resultado heridas y han sido trasladadas a un hospital de Toluca y a varias clínicas de los municipios cercanos. El conductor ha sido detenido y la compañía ya ha publicado un comunicado lamentando el incidente.