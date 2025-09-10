Polonia ha denunciado una 'agresión sin precedentes' y una 'reiterada violación de su espacio aéreo' al detectar decenas de drones rusos, la pasada madrugada, lo que ha llevado a cerrar temporalmente varios de sus principales aeropuertos, incluido el de la capital, Varsovia. La incursiones de los drones rusos en el espacio aéreo polaco se produjeron a raíz de un nuevo y masivo operativo militar contra Ucrania. Varsovia ha respondido a la situación convocando una reunión de emergencia de su Asamblea de Seguridad Nacional.