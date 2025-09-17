El ejército de Israel ha comenzado la operación terrestre para tomar Ciudad de Gaza. Ante esta nueva ofensiva, la población trata de huir. Alrededor de un millón de gazatíes viven en la principal ciudad de la franja, que Israel ha obligado a evacuar. Con este desplazamiento forzado se multiplica la catástrofe humanitaria en medio de la hambruna. Durante todo el día se han registrado largas colas de vehículos y personas, cargadas con las pocas pertenencias que todavía les quedan, tratando de huir del infierno.