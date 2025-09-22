Lucía Feijoo Viera

Así lucha un padre por proteger a sus hijos de las bombas en Gaza

La vida diaria en Gaza es una lucha constante por la supervivencia. Las familias viven entre bombardeos, desplazamientos forzados y miedo. El video compartido por @ramez.offical en TikTok muestra esa realidad en primera persona: un padre sostiene a su hijo mientras las explosiones sacuden su casa. El niño llora, aterrado, mientras su padre intenta mantener la calma, pidiéndoles que se agachen y se queden en el suelo, todos juntos.