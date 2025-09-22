Sara Fernández

El reencuentro de Trump y Musk en el funeral de Charlie Kirk

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk se reencontraron públicamente este domingo en el funeral de Charlie Kirk, activista de ultraderecha asesinado el pasado 10 de septiembre, casi tres meses después de su confrontación pública. IMÁGENES: Turning point USA. Recursos del encuentro entre Trump y Musk dado en el marco del evento en en honor a Charlie Kirk, desarrollado en el State Farm Stadium, ubicado en Arizona.