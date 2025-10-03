Lucía Feijoo Viera

Israel intercepta al último barco de la Flotilla

El Ejército israelí ha interceptado el Marinette, el único barco de la Flotilla Global Sumud que continuaba navegando rumbo a Gaza tras la jornada de ayer en la que militares israelíes asaltaron 40 embarcaciones y capturaron a más de 450 activistas extranjeros. El Marinette "seguía navegando con fuerza", habían informado los organizadores de la Flotilla en una transmisión de vídeo en vivo que mostraba a la tripulación pilotando el barco. El Marinette se encontraba esta noche a unas 80 millas náuticas de Gaza, y a unas 10 millas náuticas de donde Israel comenzó a interceptar otras embarcaciones de la flotilla, según los organizadores.