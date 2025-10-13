Lucía Feijoo Viera

Tel Aviv amanece con un enorme mensaje de agradecimiento a Donald Trump

Israel recibe hoy al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con un mensaje en la playa de Tel Aviv. Aparece su silueta acompañada del texto en inglés con las palabras "gracias" y "hogar". Un dron ha mostrado el cálido mensaje con el que han querido acoger al presidente de Estados Unidos. Los israelíes agradecen a Trump la liberación de los rehenes, ya que su propio Gobierno no ha llegado a conseguirlo tras dos años de guerra.