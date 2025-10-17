Lucía Feijoo Viera

Trump contra España de nuevo: "No ha sido leal a la OTAN"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó hace tres días a España de ser muy irrespetuosa con la OTAN. Pues bien la tarde de este viernes, durante el encuentro con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski en la Casa Blanca, ha vuelto a cuestionar el papel de nuestro país. "España no ha sido leal a la OTAN. España es la única. Todo el mundo subió hasta el 5%, pero España se negó. Creo que deberían ser amonestados", ha señalado.