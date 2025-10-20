Sara Fernández

Robo histórico en el Museo del Louvre: qué se sabe hasta el momento

"El robo cometido en el Louvre es un ataque a un patrimonio que apreciamos porque es nuestra historia", afirmó el presidente Emmanuel Macron a través de su cuenta de X, horas después de que el museo del Louvre, el más visitado del mundo, fuera víctima de uno de los robos más importantes de los últimos años.