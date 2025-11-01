Lucía Feijoo Viera

Un tren arrolla a un camión en un paso a nivel en los Países Bajos dejando cinco heridos

Imágenes de cámaras de seguridad difundidas este jueves 30 de octubre muestran el instante en que un tren de pasajeros colisiona con un camión en un paso a nivel de la localidad neerlandesa de Meteren, provocando la interrupción del tráfico ferroviario entre Utrecht y Den Bosch. En la grabación se observa cómo el camión se detiene y retrocede ligeramente, antes de quedar atrapado entre las barreras justo cuando éstas comienzan a cerrarse. Apenas unos segundos después, el tren impacta de lleno contra el vehículo. Según informaron medios locales, cinco personas resultaron heridas leves, mientras los servicios de emergencia acudieron rápidamente al lugar del accidente. Las autoridades holandesas investigan las causas del suceso y trabajan para restablecer la normalidad en una de las rutas ferroviarias más transitadas del país.