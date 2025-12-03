Lucía Feijoo Viera

Trump: “Los somalíes son basura, apestan, no los queremos en nuestro país”

El nuevo objetivo de Donald Trump son los inmigrantes somalíes. El presidente se ha referido a ellos en un discurso cargado de odio y xenofobia, superando el nivel de desprecio exhibido en otras ocasiones con otras nacionalidades. Les acusa de vivir de la asistencia social y no hacer más que quejarse. Se ha referido a ellos con adjetivos como “basura”, y ha afirmado que “apestan”. “No es un país, no tienen nada, sólo corren de un lado para otro matándose entre ellos, no les queremos en nuestro país”, ha llegado a decir antes de recibir los aplausos de sus subalternos. Más información