Lucía Feijoo Viera

Trump sobre Groenlandia: "No quiero recurrir a la fuerza"

"Ninguna otra nación o grupo de naciones está en mejor posición para defende a Groenlandia que Estados Unidos. (...) Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial, cuando Dinamarca cayó en solo seis horas y fue incapaz de defendese a sí misma o a Groenlandia (del ataque de la Alemania nazi). Salvamos Groenlandia y después de la guerra se la devolvimos a Dinamarca. Qué estúpidos fuimos". El presidente de EEUU ha vuelto a insistir de este modo en la "necesidad" de que la estratégica isla ártica pase a manos de su país durante su intervención en el Foro Económico Mundial que se celebra esta semana en Davos (Suiza). Más información