Lucía Feijoo Viera

Nicki Minaj reitera su apoyo a Trump: "Soy su fan número uno; las campañas de difamación no funcionarán"

El presidente Donald Trump destacó este miércoles el apoyo de la rapera Nicki Minaj durante un evento del Tesoro de Estados Unidos en el que presentó su nueva iniciativa social y económica denominada “Trump Accounts”, un programa destinado a otorgar 1 000 dólares a cada recién nacido estadounidense para iniciar inversiones que puedan crecer hasta convertirse en un ahorro sustancial para su vida adulta. Más información