Un ataque ruso con misiles y drones deja al menos un muerto y varios heridos en Ucrania

Al menos una persona murió y otras ocho fueron rescatadas de entre los escombros, entre ellas un niño, tras un ataque ruso nocturno con misiles y drones contra en una zona residencial de Kiev y la aldea de Putrivka. La Fuerza Aérea ucraniana informó este domingo de un ataque ruso masivo la pasada noche con 52 misiles y 297 drones, de los que fueron neutralizados respectivamente 33 y 274, a punto de que se cumpla el cuarto aniversario de la invasión.