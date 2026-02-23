Sara Fernández

La muerte de 'El Mencho' desata una ola de violencia en México: qué está pasando tras la operación militar

México se fue a dormir el domingo inmerso en una ola de violencia después de que el Ejército, con apoyo de EEUU, abatiera al jefe de uno de los mayores cárteles de la droga, Nemesio Oseguera, alias 'El Mencho'. Las autoridades trabajaban para evitar un agravamiento de los disturbios. A continuación, las principales claves para entender el estallido violento en el país. Más información