Israel evacúa a pacientes de hospitales tras su ataque a Irán
Hospitales de todo Israel comenzaron a evacuar pacientes y a pasar a operaciones de emergencia tras el ataque contra Irán. El Centro Médico Hadassah de Jerusalén informó en un comunicado que el personal estaba evacuando a los pacientes y transfiriéndolos a áreas protegidas dentro del complejo médico.
Últimos vídeos
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO
Más de 50 niñas muertas en un ataque israelí contra una escuela en el sur de Irán
GUERRA EN ORIENTE PRÓXIMO