Así fue el ataque de Israel sobre el complejo de Ali Jameneí
El Ejército israelí dijo este domingo que su fuerza aérea acabó con la vida del hasta ayer líder supremo iraní, Ali Jameneí, en los bombardeos que dieron inicio a la nueva guerra desatada contra Irán con intermediación estadounidense.
Miles de iraníes se congregan en la Plaza Enghelab de Teherán para llorar la muerte de Jameneí
Al menos ocho muertos en protestas en el sur de Pakistán por el asesinato de Ali Jameneí
