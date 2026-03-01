El papa León XIV urge a "detener la espiral de violencia" en Oriente Medio antes de que sea irreparable
El papa León XIV urgió este domingo a "detener la espiral de violencia" en Oriente Medio e Irán "antes de que se convierta en una vorágine irreparable", y apeló a la "responsabilidad moral" de las potencias implicadas en la crisis. Más información
