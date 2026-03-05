Así derriba Israel un caza iraní en pleno vuelo

Secciones

MADRID
“Completado, el objetivo ha caído, seguimos atacando”: Primeras imágenes del avión de combate ‘Adir’ (F-35I) derribando un avión de combate iraní (YAK-130) sobre el cielo de Teherán. Ayer miércoles, un avión de combate ‘Adir’ (F-35I) de la Fuerza Aérea Israelí derribó un avión de combate iraní (YAK-130) sobre el cielo de Teherán.La Fuerza Aérea Israelí continúa atacando decenas de infraestructuras pertenecientes al régimen terrorista iraní y busca obtener superioridad aérea sobre el cielo de Teherán.

