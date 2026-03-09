Sara Fernández

Un incendio cerca de la estación central de Glasgow provoca interrupciones en el servicio ferroviario

Un incendio registrado el domingo 8 de marzo en las inmediaciones de la estación central de Glasgow, en el Reino Unido, provocó importantes interrupciones en el servicio ferroviario de la zona. Diversos reportes indicaron que el incendio se había declarado en las cercanías de la estación central de Glasgow, lo que obligó a interrumpir o retrasar varios servicios ferroviarios. Las autoridades no han detallado por el momento las causas del incendio ni si se registraron personas heridas, mientras continúan las labores para controlar la situación y restablecer con normalidad el servicio ferroviario.