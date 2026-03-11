Lucía Feijoo Viera

Una estatua de Trump y Epstein al estilo "Titanic" aparece frente al Capitolio de Estados Unidos

Donald Trump y Jefrey Epstein juntos son el rey del mundo, o al menos a modo de sátira. Se trata de una escultura colocada en el National Mall de Washington como parte de una instalación artística de un colectivo anónimo llamado Secret Handshake, que quiere decir “Apretón de manos secreto”. La obra titulada "Rey del Mundo" retrata a ambos personajes en una recreación de una escena icónica de la película ‘Titanic’, el momento en que los personajes de Jack y Rose empezaban a enamorarse ajenos al trágico final que les esperaba. Para dejar clara la intensa conexión entre Trump y Epstein, unas placas en la base de la escultura explican parte de sus relaciones sociales. Además, la obra incluye una hilera de fotos de ambos. Instantáneas 100% reales que dan vida al dicho: "la realidad supera a la ficción”.