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Estados Unidos comprará petróleo a Rusia

Mientras Oriente Medio sigue ardiendo, Putin toma asiento. Se acomoda sabiendo que la guerra en el Golfo puede convertirse para él en una mina de oro. Porque Trump le pone la alfombra roja y autoriza la compra de crudo ruso. Es el parche que propone al magnate ante la subida de los precios y el todavía bloqueado estrecho de Ormuz. Trump autoriza así que los países compren crudo a los petroleros rusos ya cargados. En total, 130 millones de barriles. El Kremlin recibe este regalo después de haber sido el culpable, hace apenas cuatro años, de provocar otra crisis energética mundial. Porque cuando inició su ofensiva sobre Ucrania, también el precio del petróleo subió. Entonces, el precio se disparó hasta un 50 % en cuestión de semanas, superando los 100 dólares por barril. Ahora Rusia recibe esta inyección económica mientras continúa bombardeando Ucrania casi a diario. Más información