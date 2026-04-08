Lucía Feijoo Viera

El Pentágono afirma que el tráfico por el estrecho de Ormuz "está abierto"

Tras registrar unas caídas drásticas del tráfico de embarcaciones de hasta el 97% tras el inicio de la guerra en Oriente Próximo, el movimiento de buques en el estrecho de Ormuz comenzó a reanudarse con cautela este miércoles después de que EEUU e Irán acordaran una tregua de dos semanas que permitirá el "paso seguro" por la vía. "Se observan los primeros indicios de actividad marítima en el estrecho de Ormuz tras el anuncio del alto el fuego, que incluye la reapertura temporal de esta vía marítima estratégica para facilitar las negociaciones", dijo en un comunicado publicado este miércoles la plataforma de monitoreo marítimo MarineTraffic. Más información