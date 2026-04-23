Lucía Feijoo Viera

El papa León XIV: "Entiendo las reglas en las fronteras, pero ¿qué hacemos los países ricos para ayudar a los pobres?"

León XIV afirmó este jueves que, aunque un estado tiene derecho a poner reglas en sus fronteras, cuando los migrantes llegan "hay que tratarlos como seres humanos y no peor que a los animales", al responder sobre la cuestión migratoria en España en la rueda de prensa a bordo del avión en el que regresaba de su gira por África. Los periodistas de los medios en lengua española que viajan con el pontífice, entre ellos EFE, le preguntaron sobre su próximo viaje a España y su etapa en Canarias para poner el foco sobre la migración y la polarización que este tema provoca, también entre los católicos.