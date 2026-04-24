Lucía Feijoo Viera

Un niño de 2 años protagoniza un inusual momento en el Despacho Oval

Una escena poco habitual volvió a vivirse en el Despacho Oval de la Casa Blanca desde el regreso de Donald Trump a la presidencia. Durante un acto oficial, el protagonista inesperado no fue el mandatario, sino un niño de tan solo dos años. Se trata de Travis, un menor que nació con sordera y que fue invitado junto a su madre por el propio presidente para mostrar los avances de una terapia génica experimental a la que fue sometido como parte de un ensayo clínico. Mientras Trump ofrecía su discurso, el pequeño se movía con total naturalidad por la alfombra del emblemático despacho, jugando y gateando frente a las cámaras, en una imagen que rompió con la solemnidad habitual del lugar. La presencia del niño no solo aportó un momento entrañable, sino que también puso el foco en los avances médicos que buscan tratar la sordera congénita mediante innovadoras terapias. La escena, tan espontánea como simbólica, dejó una de las estampas más curiosas recientes en el corazón político de Estados Unidos.